Керрі закликає Росію та Іран докласти дипломатичних зусиль для припинення конфлікту в Сирії

У вівторок, 22 вересня, Керрі заявив, що США готові долучитися до діалогу задля досягнення мирної угоди, яка б передбачала усунення від влади у Сирії президента Башара аль-Асада, передає Радіо Свобода.

Держсекретар США висловив сподівання, що «рівень і тип» літаків, які Росія на даний момент розгорнула у сирійській провінції Латакія, відповідає необхідності захисту її військової бази у Сирії.

Джон Керрі додав, що наразі кінцева мета Росії щодо Сирії незрозуміла.

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Захід занепокоєний нарощуванням військової присутності Росії у Сирії, підозрюючи, що Росія планує підтримати владу президента Сирії Башара аль-Асада. Москва заявляє, що її метою є допомога Сирії, давньому союзнику, у боротьбі проти екстремістського угрупування «Ісламська держава».

США попередили, що військове розгортання Росії у Сирії може становити загрозу для міжнародної антитерористичної коаліції проти ісламістів на чолі зі США.

Як повідомляв УНІАН, арабські країни Перської затоки висловили невдоволення російською політикою в Сирії. Залишається неясним, чи хочуть арабські країни залучення груп в бойові дії проти російських сил, що фінансуються ними.