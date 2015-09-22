Росія будує нові військові бази в Сирії - ЗМІ

Про це пише у вівторок, 22 вересня, газета Wall Street Journal, посилаючись на британський аналітичний центр IHS jane's, повідомляє Дождь.

На зображеннях, які аналітики IHS jane's отримали у підрозділу Airbus Group і які датовані серединою вересня, видно будівництво складу зброї та військового об'єкта на північ від Латакії, пише видання.

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За припущенням редактора журналу jane's Intelligence Review, це означає, що Росія готується до розміщення військ у кожній з будівель. Він зазначив, що на зображеннях також видно нові намети, які зазвичай використовують російські військові частини.

На думку WSJ, подальша військова експансія Росії поруч із сирійським узбережжям Середземного моря — останній сигнал того, що Москва готується до участі у війні в Сирії. Як пише видання, це створить складнощі коаліції на чолі з США, яка бореться з режимом Башара Асада і б'ється з бойовиками терористичного угруповання "Ісламська держава".

Як повідомляв УНІАН раніше, в районі сирійського аеродрому в Латакії знаходяться російські військові, які, за твердженням РФ, залучені до охорони і відновлення злітної смуги для доставки військових вантажів.