Компромісу щодо приналежності Криму РФ ніколи не буде, бо окупація стане способом життя - МЗС

Про це він сказав в інтерв'ю на телеканалі "24".

"По Криму компромісу щодо належності його Росії ніколи не буде, і його не буде у нас, і його не буде у цивілізованому світі. Оскільки, якщо один раз визнати, що окупація - це "о’кей", тоді спочатку - Крим, потім- Сирія, потім російські війська з'являться ще десь. Окупація буде фактом життя", - наголосив Клімкін.

Міністр вважає, що жоден розумний український політик ніколи не піде на компроміс щодо Криму, оскільки це питання стосується розуміння, яким чином має функціонувати Європа та увесь світ.

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши «референдум» щодо його самовизначення.

Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% тих, хто взяв участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Світова спільнота не визнає Крим у складі Росії.