У Нідерландах зібрали підписи для референдуму проти асоціації з Україною

Про це заявила ініціативна група GeenPeil на своїй сторінці у "Tвіттері", передає "ЄвроПравда". "Офіційна підсумкова таблиця цифрових підписів: 451 663", - йдеться в повідомленні.

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Ініціативним групам необхідно було назбирати 300 тис. голосів станом на понеділок, 28 вересня, 17.00 (за місцевим часом), для того щоб уряд країни був зобов’язаний провести консультативний референдум.

Водночас Виборча рада Нідерландів оголосить референдум лише тоді, коли буде підтверджено дійсність заявлених підписів.

Як пише EUobserver, зібрати підписи вдалося завдяки інтенсивній онлайн-кампанії сатиричного блогу GeenStijl, групи громадян Burgercomite ЄС ("Комітет громадян ЄС"), і євроскептичного мозкового центру "Форум для демократії".

"Існує широко поширене невдоволення тим, як рухається європейський проект", - заявив один з ініціаторів кампанії Тьєррі Баде в коментарі місцевій газеті nrc.next. "Ми є свідками нової демократичної революції тут", - додав він.

Варто зауважити, що навіть якщо референдум буде організований і більшість громадян проголосують проти ратифікації документа, це не матиме обов'язкового характеру. Влада країни може залишити своє рішення в силі.

Водночас в МЗС країни наголосили, що у випадку, якщо референдум дійсно відбудеться, це призупинить ратифікацію Угоди про асоціацію Нідерландами.

Парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 7 липня.