Співпраця з Росією у Сирії допоможе врегулювати питання щодо Донбасу - Штайнмайєр

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр в ефірі каналу ARD.

"Я сподіваюся, що співпраця у справі Сирії допоможе нам досягти прогресу щодо України", - сказав він.

Однак, за його словами, дві ці справи не варто змішувати.

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"Не хочемо змішувати ці справи. Я лише сподіваюся на те, що російське залучення до врегулювання сирійського конфлікту матиме позитивний вплив на справи в Україні", - зазначив Штайнмайєр.

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У той же час він підкреслив, що питання санкцій проти Росії залежить тільки від виконання нею мінських угод, а не її позитивної ролі від врегулювання конфлікту у Сирії.

Як повідомляв УНІАН, віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель висловився за поліпшення відносин з Росією. На його думку, Україна не повинна визначати відносини ФРН та РФ.