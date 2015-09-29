Порошенко заявив про необхідність реформувати ООН

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

"В ці дні світ серйозно стурбований збільшенням числа заворушень та насильства по всьому світу і обґрунтовано очікує більшої участі Організації Об'єднаних Націй у відновленні миру і безпеки. Я вважаю, що ООН повинна скористатися цією можливістю і вирішувати поточні проблеми безпеки шляхом ефективного реформування своїх можливостей з підтримки миру", - сказав Глава держави.

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На думку Петра Порошенка, міцним підргунтям для таких змін могли б стати останні ініціативи Генерального секретаря ООН, зокрема, щодо всеосяжного перегляду архітектури ООН з підтримки та будівництва миру, а також доповідь Незалежної групи високого рівня щодо миротворчих операцій.

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Як повідомляв УНІАН раніше, президент Петро Порошенко напередодні свого візиту до США, зазначив, що всі міжнародні контакти в рамках Генасамблеї будуть присвячені забезпеченню потужної трансатлантичної єдності та солідарності з Україною.

Порошенко заявив, що Україна буде робити рішучі кроки для захисту суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України та запропонує зміни, які мають на меті повернути історичну місію Організації та Раді безпеки ООН як механізму захисту глобальної безпеки.