Тимошенко пригадала «УкрГаз-Енерго», як вони плювали на уряд та прем`єра

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що керівництво «УкрГаз-Енерго» притягнуть до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з головами місцевих адміністрацій і керівниками газопостачальних організацій.

«Пам`ятаєте, скільки розказували, що «УкрГаз-Енерго» на внутрішньому ринку України працюватиме довічно, і що плювали вони на уряд, на прем`єра, на НАК «Нафтогаз України», на Мінпаливенерго? І говорили, що в них є інший "центр управління польотом", перед яким вони звітують, і де вони постійно доїтимуть внутрішній ринок України нескінченно, причому руйнуючи всі системи. Покажіть мені, де зараз «УкрГаз-Енерго», і це ще не кінець. Я впевнена, що за це буде ще й кримінальна відповідальність від першого й до останнього керівника, хоч би ким вони сьогодні були – депутатами чи просто звільненими людьми», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. "УкрГаз-Енерго" - спільне підприємство НАК "Нафтогаз України" і компанії RosUkrEnergo AG (Швейцарія), було створене в лютому 2006 року. Воно було єдиним постачальником природного газу в Україну. "УкрГаз-Енерго" продавало промисловим споживачам України природний газ, який придбавали у RosUkrEnergo.

12 березня ц.р. на переговорах у Москві між керівництвом НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» було підписано рішення про усунення з газового ринку України компанії «УкрГаз-Енерго».