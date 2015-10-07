Території, де неможливо провести вибори, повинна визначати ЦВК – нардеп

Про це заявив народний депутат фракції партії «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко, повідомляє прес-служба «БПП».

«Сьогодні депутати розглянуть законопроект № 3 018, про внесення змін до пункту 4 Розділу 15 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про місцеві вибори», про виключення положення, відповідно до якого »Перелік адміністративно-територіальних одиниць», в яких не проводяться місцеві вибори 25 жовтня, визначаються Верховною Радою», - зазначив депутат.

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За його словами, комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування вносить проект змін законодавства з виборів, які передбачають, що не ВР, а Центральна виборча комісія буде визначати ті території, на яких неможливо провести вибори.

«Це логічно, оскільки сьогоднішня норма така – ЦВК вносить питання на розгляд Верховної Ради, потім ВР має проголосувати. Такий підхід не відповідає реаліям сьогоднішнього дня. Ситуація на лінії зіткнення на Донбасі змінюється дуже швидко, і парламент не може оперативно реагувати на зміну обстановки. А Центральна виборча комісія може», - наголосив Гончаренко.