Ющенко на Саур-могилі звернувся до Бога і ветеранів

Виступаючи на мітингу біля меморіального комплексу «Саур-могила», Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав ветеранів і попросив їх якомога довше жити.

«Я хочу попросити Бога, я хочу попросити вас якомога довше жити серед нашого покоління. Слава вам і слава Україні!» - сказав він, звертаючись до ветеранів.

Крім того, В.ЮЩЕНКО зазначив, що сьогодні він радий бути «на цій святій землі, де 63 роки тому був плацдарм, на якому вирішувалася доля багатьох операцій зі звільнення України». Президент наголосив, що «це місце завжди було символом слави».

В.ЮЩЕНКО поділився своїми враженнями про те, що він бачив з борту вертольота. «Я мав нагоду сьогодні з борту вертольота дивитися на індустріальне серце нашої країни – на славний Донбас, мав нагоду пригадати, як на цих місцях 63 роки тому велися кровопролитні бої та ударна п`ята армія, що звільняла Донбас, втратила тут більш як 25 тис. солдатів», - сказав глава держави.

Він попросив вшанувати пам`ять загиблих хвилиною мовчання. Потім Президент вручив державні нагороди ветеранам Другої світової та поклав квіти до меморіального комплексу.