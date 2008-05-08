Ющенко пояснив, що на інавгурацію Медведєва його не кликали

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає відкриття в Москві виставки ікон зі своєї приватної колекції "знаком великої пошани до сусіда».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на міні-прес-конференції після завершення мітингу біля меморіального комплексу «Савур-Могила» в Донецькій області.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО нагадав, що за домовленістю з Володимиром ПУТІНИМ 6 травня він відкрив у Москві виставку українського прикладного мистецтва, «власне, виставку своїх колекцій».

«Виставка була відкрита й присвячена тим подіям, які сьогодні відбуваються по всій землі колишнього Радянського Союзу до дня Перемоги. Цим би я хотів передати знак великої пошани до свого сусіда», - сказав глава держави.

Крім того, на запитання, чому він не був присутній учора на інавгурації Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, В.ЮЩЕНКО сказав: «Річ у тому, що на інавгурацію Президента Росії було запрошено тільки послів іноземних держав, і це бути встановлено протоколом». За словами В.ЮЩЕНКА, «там не було жодного Президента».

Як повідомляв УНІАН, у Музеї особистих колекцій Державного музею образотворчого мистецтва ім. Пушкіна відкрилася виставка «На вівтарі часу»: скульптура та народна ікона ХІХ століття з колекції Президента України В.ЮЩЕНКА.

На виставці представлено створені народними майстрами храмові скульптури та народні ікони ХІХ ст. з різних регіонів України. Виставка налічує 63 експонати.