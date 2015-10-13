Майже половина українців вважає демократію кращою за інші політрежими – опитування

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, презентованого сьогодні на прес-конференції в УНІАН керівником центру IFES Ракешом Шарма.

За його словами, опитування показало, що громадськість безпосередньо пов'язує Майдан з прагненням до ліберального політичного порядку, який передбачає більш тісні відносини з Європою, сумлінність у публічних справах, демократію, верховенство права.

Також Шарма додав, що на підтвердження цих переконань результати опитування свідчать, що більшість українців є послідовними демократами, які міцно підтримують демократію і забезпечення демократичних прав в Україні.

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"Майже половина громадян (49%) вважають, що демократія краще за будь-якоий інший політичний режиму, хоча, на думку 21% респондентів, при певних умовах недемократичний політичний режим може бути кращим. Для 16% притаманні апатія і байдуже ставлення до формі режиму, встановленого в державі", - зазначив соціолог.

Опитування громадської думки проводилося Міжнародним фондом виборчих систем (IFES) за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) і охоплювало 1588 респондентів, опитаних у період між 12 і 26 вересня 2015 року на всій території України (крім Донбасу і Криму). Похибка не перевищує 2,5% без урахування дизайн-ефекту.