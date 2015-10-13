Мер Києва сьогодні виконує роль найнятого президентом "червоного директора" – Корбан

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час круглого столу "Майбутнє Києва".

"У моєму розумінні сьогодні Київ - це таке державне підприємство, де мер міста загалом є таким собі "червоним директором", і він управляє містом як звичайним заводом, де містяни - це співробітники", - вважає голова партії "УКРОП".

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Корбан зазначив, що "всі вони виробляють якийсь продукт і в результаті це підприємство радянське, воно вже фактично вичерпало себе, вичерпало ресурс, і те, що ми говоримо про дійсно важке становище комунальної сфери, погану воду, екологію в місті, це все спадщина минулого, це вичерпаний ресурс цього радянського підприємства під назвою "місто Київ".

Звертаючи увагу на намір влади, зокрема президента України, провести децентралізацію в країні, Корбан сказав, що спочатку необхідно визначити суть поняття децентралізація. "Мова йде про те, що повноваження центральна влада повинна передати на місця, і місто Київ - це теж частина цих місць, куди має центральна влада передати частину своїх повноважень", - сказав Корбан.

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Він підкреслив, що мова йде не тільки про повноваження, але і про фінансові ресурси для того, щоб ці міста могли розвиватися.

"Ми сьогодні бачимо, що партії, які представлені в парламенті, партії, які представлені в центрі, активно нав'язують себе на місцевих виборах. Що в результаті ми отримаємо? Ми отримаємо центральну владу, яка обере на місцях своїх васалів, які будуть здійснювати ту ж центральну владу на місцях, і тоді сама суть слова децентралізація втрачає всякий сенс", - заявив Корбан.

Кандидат у мери Києва вважає, що на місцях люди повинні обирати ту владу, яку вони знають і розуміють, яка робить щось для цих людей на місцях, а не з центру. "Найголовніше - це повинна бути така влада, яка, захищаючи інтереси своїх громад, повинна мати волю для того, щоб центру сказати "ні", коли це буде потрібно, захищаючи також інтереси своїх громад", - заявив Корбан.

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На прикладі столиці голова партії "УКРОП", говорячи про міського голову, висловив думку, що той "виконує функцію найнятого червоного директора, якого найняв президент. Фактично мером Києва сьогодні є президент, який каже: "Ну так, ось мій менеджер, ви особливо на нього не звертайте уваги... Але я за нього, якщо що, відповім".

Таким чином, Корбан заявив, що для того, щоб почати ефективно впроваджувати децентралізацію, повинні змінитися самі громади. На його переконання, в більшості міст України немає фактично громад.