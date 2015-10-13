У Києві створено організацію російських політемігрантів "Російський центр"

Політична організація російських опозиціонерів-політемігрантів "Російський центр" на з'їзді в Києві затвердила свій статут, програму і відкриває інтернет-портал.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив координатор руху "Російський центр" Денис Віхорєв.

Він нагадав, що 11 жовтня відбувся установчий з'їзд організації. Її цілі, додав Вихорев, це "координація і взаємодопомога в рамках російської громади в Україні", а також "стати чинником, який впливатиме на російську внутрішню політику".

"І можливо, потім, коли епоха Путіна нарешті підійде до завершення, "Російський центр" зможе стати повноцінною політичною організацією, яка буде брати участь у житті громадянського суспільства, координувати, організовувати і захищати інтереси російського народу в Росії", - сказав Віхорєв.

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На з'їзді, повідомив Віхорєв, були прийняті статут і програма організації. Після з'їзду, додав координатор, члени організації переходять до "вирішення тих завдань, які стоять перед нашою організацією, які поставив перед собою з'їзд".

Віхорєв висловив упевненість в тому, що організація в Україні буде зростати, а в Росії "доведеться будувати роботу на підпільних засадах".

Учасниками організації, зазначив він, є політемігранти з РФ і учасники добровольчих батальйонів. "Абсолютна більшість цих людей приїхали сюди, в Україну, за покликом серця. Частина, звичайно, приїхали тому що в Росії вони мали кримінальні переслідування проти себе", - сказав Віхорєв і зазначив, що більшість їх приїхала в Україну для того, щоб "підтримати братський український народ в його боротьбі з російською, з кремлівською окупацією".

Крім того, додав Віхорв, метою "Російського центру" є "нести поразку неосталинисткому проекту "Новоросія", знищити плацдарм для кремлівської окупації України". "І далі зробити наступний крок до звільнення нашої батьківщини", - сказав він і підкреслив, що девізом організації є слова "Добудемо батьківщину".

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Координатор руху також повідомив, що одна з цілей - захист та представлення інтересів емігрантів з РФ.

Віхорєв зазначив, що найближчим часом почне роботу інтернет-портал організації, де будуть публікуватися матеріали учасників ініціативної групи та тих, хто підтримує організацію в Росії. "Ми будемо готувати інфраструктуру протесту. Мирного протесту. Для початку", - сказав він.

У свою чергу, лідер націоналістичних молодіжних неформальних об'єднань Олексій Льовкін заявив, що "реальне політичне життя сьогодні в Росії заборонене, саме тому, зібравшись тут, за межами цього величезного ГУЛАГу, який утворився на місці нашої колишньої батьківщини, ми здатні об'єднатися, створити структуру, мати системний підхід для того, щоб в майбутньому повернутися на свою батьківщину з новими силами, організовано, і дати нашому народові те, що він не має вже довгі десятиліття".