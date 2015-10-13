У МЗС шукають можливості притягнути росіян до відповідальності за катастрофу MH17

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль на прес-конференції у зв’язку із оприлюдненням остаточного звіту технічного розслідування катастрофи.

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«Я хотіла б зупинитися і сказати декілька слів з приводу інформації, яка розповсюджується російськими ЗМІ і Міністерством закордонних справ РФ щодо того, що вже наявні всі можливості і вже можна застосовувати такий інструмент як Міжнародний кримінальний суд. У цьому зв'язку я хочу сказати, що ні Україна, ні Росія, ні Малайзія не є сторонами Міжнародного кримінального суду, тому з боку Росії застосовувати такі висловлювання і говорити, що є створений механізм, який можна використовувати наразі, є не тільки некоректно, а взагалі це є нонсенс. Тому країни цієї групи з розслідування шукають можливі варіанти», - сказала вона.

За словами Зеркаль, для України як країни, на території якої сталась ця катастрофа, дуже важливо забезпечити створення цього механізму і показати своє відповідальне ставлення, і «саме тому ми запропонували можливість юрисдикції з пошуку винних до однієї з країн цієї групи».

Зеркаль зазначила, що зараз іде обговорення такого варіанту як створення гібридного трибуналу.

«Водночас він не зможе дати відповідь на одне питання: як притягнути російських громадян до відповідальності, оскільки в Росії не буде обов'язку співпрацювати з трибуналом, якщо він буде створений без рішення Радбезу ООН. Саме тому зараз продовжуються консультації, і вже зрозуміло, що наразі є декілька варіантів, але вони всі не вирішують одного питання: як притягнути Росію до відповідальності. Саме тому в рамках наших переговорів з російською стороною щодо застосування конвенції по фінансуванню тероризму ми також розглядаємо цей випадок як один з терористичних актів, який стався на території України із застосуванням зброї, що була надана російською стороною", - сказала Зеркаль.