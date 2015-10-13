"Відродження": В третині українських міст тарифи на теплопостачання у понад 1,5 рази перевищують собівартість

Такими стали результати аналітичного дослідження, проведеного партією «Відродження» на основі інформації Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України про тарифи на послуги теплопостачання по базових підприємствах станом на 1 вересня 2015 року

Так, за даними дослідження, в половині українських обласних центрів перевищення тарифів на тепло над собівартістю складає від 10 до 20%.

В 5 українських містах тарифи на тепло перевищують собівартість у понад 1,5 рази.

Серед них Івано-Франківськ, де тариф на 56,6% більший за собівартість. Також тарифи є завищеними 40-50% у Рівному, в Запоріжжі, Чернівцях, Чернігові та Одесі.

У столиці тарифи на теплопостачання для населення по базових підприємствах перевищують собівартість на 31,4%.

Херсон є абсолютним антирекордменом України, в цьому місті тарифи на теплопостачання для населення перевищують собівартість в 2 рази. Де затверджений тариф на рівні 720,11 грн./Гкал. (з ПДВ), або на 99,9 відсотка (вдвічі) більше за собівартість.

Як зазначається в дослідженні, в собівартість тарифів на теплопостачання вже враховані витрати підприємств на транспортування, а також інші витрати, від яких залежить кінцевий розмір собівартості постачання тепла.

«Партія «Відродження» вважає не припустимим та необґрунтованими тарифи, які перевищують собівартість у 1,5 чи 2 рази. Тим більше, коли люди сьогодні знаходяться на межі виживання. Ми вважаємо, що перегляд завищених тарифів – це ті питання, які мають поставити перед собою новообрані міські ради. Саме місцева влада може ініціювати перегляд тарифів на теплопостачання. В тих регіонах, де кандидатами партії «Відродження» будуть створені власні фракції та групи, це буде першим питанням, яке вони вимагатимуть вирішити від теплогенеруючих компаній та НКРЕ. Одним з програмних принципів кандидатів від партії «Відродження» на цих місцевих виборах є проведення аудиту діяльності комунальних підприємств-монополістів. Це друге важливе завдання, вирішення якого також вимагатимуть депутати всіх рівнів від партії «Відродження», - сказав Віктор Бондар.