Клімкін сподівається на обрання України до складу непостійних членів Радбезу ООН

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр сказав на прес-конференції у Нью-Йорку.

"Звичайно, ми оптимістичні щодо результатів післязавтрашнього (15 жовтня - УНІАН) голосування", - наголосив Клімкін.

Він нагадав, що Україна за 70 років існування ООН була тричі непостійним членом ООН.

Читайте такожКлімкін прибув до Нью-Йорка, де відбудуться вибори непостійних членів Радбезу ООН

Міністр заявив, що Україна завжди була значним контрибутором для підтримання міжнародної безпеки та миру, та впродовж десятків років, Україна у Європі була найбільшим європейським контрибутором операцій ООН зі збереження миру.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв заявив, що вибори непостійних членів до Ради безпеки ООН відбудуться 15 жовтня, обрання України є ключовою метою.