У лізинговій компанії розповіли, чому Шокін їздить на Mercedes з номерами Skoda (документ)

Про це заявив колишній власник Skoda, компанія "Унікредит лізинг", передає "Українська правда".

"Цей номер був зареєстрований на нашу компанію до 30.08.2014 року. Пізніше номер міг використовуватися повторно при реєстрації будь-якого автомобіля у м. Києві", - зазначили у компанії.

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Також представники "Унікредит лізинг" показали скан документа про зняття Skoda з цими номерами з обліку, а також її техпаспорт з відрізаним куточком.

Раніше бізнесмен Олексій Тамразов на своїй сторінці в Facebook повідомив, що автомобіль Mercedes Benz S600L, на якому глава ГПУ Віктор Шокін їздив під час зйомок програми "Без парканів", коштує 19 мільйонів гривень.

"Номерний знак АА8749 МН на ньому стоїть від Skoda Octavia, компанії "Унікредит лізинг". Отже, як мінімум автомобіль в оренді у силових відомств і використовує номери прикриття", - обурений Тамразов.