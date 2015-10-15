Клімкін: "Ми повинні повернутися до цінностей Статуту ООН"
Міністр закордонних справ Павло Клімкін за результатами обрання України непостійним членом Ради Безпеки ООН наголосив, що світова спільнота повинна повернутися до цінностей Статуту ООН.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками засідання Генеральної асамблеї ООН, на якому Україну обрали непостійним членом Радбезу ООН.
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"Ми пишаємося такою справжньою підтримкою України, що є справжнім знаком світової солідарності з Україною. І звичайно, вирішальне значення має для нас зараз розпочати роботу в якості надійного партнера. Такого партнера, який буде реалізовувати порядок денний ООН та порядок денний Ради Безпеки ООН у надійний, заповзятливий та творчий спосіб. Тому ми повинні повернутися до цінностей та принципів Статуту ООН", - наголосив Павло Клімкін.
Окрім того, він зазначив, що "ми повинні повернути ООН до вирішення поточних викликів".