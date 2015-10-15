Клімкін: "Ми повинні повернутися до цінностей Статуту ООН"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками засідання Генеральної асамблеї ООН, на якому Україну обрали непостійним членом Радбезу ООН.

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"Ми пишаємося такою справжньою підтримкою України, що є справжнім знаком світової солідарності з Україною. І звичайно, вирішальне значення має для нас зараз розпочати роботу в якості надійного партнера. Такого партнера, який буде реалізовувати порядок денний ООН та порядок денний Ради Безпеки ООН у надійний, заповзятливий та творчий спосіб. Тому ми повинні повернутися до цінностей та принципів Статуту ООН", - наголосив Павло Клімкін.

Окрім того, він зазначив, що "ми повинні повернути ООН до вирішення поточних викликів".