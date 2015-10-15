Порошенко: Обрання України до РБ ООН свідчить про глобальну підтримку у світі проукраїнської коаліції

18:55, 15 жовтня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко вважає, що обрання України до Ради безпеки ООН свідчить про глобальну підтримку у світі проукраїнської коаліції.

Фото УНИАН

Про це глава держави написав у Twitter.

«Україна в Раді безпеки ООН - це глобальна підтримка проукраїнської коаліції», - зазначив Порошенко.

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«Кожен голос за Україну в РБ ООН - це голос за наші суверенітет та територіальну цілісність», - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на 70-й сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй Україну обрали непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки. “За” проголосувало 177 країн.

Всього проголосувало 192 країни. Один бюлетень визнано недійсним. Необхідна кількість голосів повинна була складати мінімум 118. Україну підтримало 177 країн, 14 утрималось.

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