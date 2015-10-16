В Раді хочуть до 9 листопада ухвалити закони щодо візової лібералізації

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час робочої наради з питань підготовки законопроектів, спрямованих на виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

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Зокрема, говорячи про графік роботи над законопроектами щодо візової лібералізації, Гройсман зазначив, що “МЗС має надіслати... до Європейської комісії усю інформацію до 9 листопада”.

“Це означає, що ми маємо це зробити (ухвалити необхідні закони - УНІАН) до цієї дати. І звіт Європейської комісії має бути представлений до 15 грудня”, - наголосив спікер.

Він також зауважив, що до 22 жовтня депутати мають подати свої пропозиції до законопроектів до другого читання.

Спікер також висловив думку, що було б добре, якби у підготовці законопроектів взяли участь не лише Кабмін, але й представники ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 8 жовтня прийняла в першому читанні низку законопроектів, необхідних для безвізового режиму з ЄС. Зокрема, за основу схвалено законопроект, що дозволить накладати арешт на власність будь-яких осіб у рамках розслідування кримінального впровадження (законопроект №2541а); зміни до Кримінального кодексу України (законопроект №2540а), в якому передбачено конфіскацію майна у третіх осіб, причетних до тієї, що скоїла злочин; законопроект №3040 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів».

13 жовтня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що розраховує на ухвалення парламентом на початку листопада пакета законопроектів, необхідних для імплементації безвізового режиму з Європейським Союзом.

Єврокомісія до 15 грудня планує оцінити виконання Україною Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС.