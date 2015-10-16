ЄС погодився дати прикордонникам право повертати мігрантів на батьківщину

Про це заявив за підсумками зустрічі голова Євроради Дональд Туск, передає РБК. За його словами, це відбудеться в найближчі місяці.

«Ми домовилися про спільне управління кордонами, щоб посилити мандат Frontex. У найближчі місяці агентство буде розгорнуто в більш оперативний орган. Наша мета — надати Frontex право повертати нелегальних мігрантів за його власною ініціативою і зробити його діяльність в захист зовнішніх кордонів більш активною в плані попередження кризових ситуацій. У той же час країни-члени будуть готові направити додатково сотні прикордонників для Frontex та EASO [агентство з надання притулку] і забезпечити безпеку районів «гарячих точок» у Греції та Італії», — сказав Туск журналістам після саміту ЄС.

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Крім того, Євросоюз погодив з Туреччиною «план дій» про співпрацю у стримування потоку мігрантів в Європу. Як повідомляє Reuters, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що ЄС готовий «відкрити нову главу» переговорів з Туреччиною. За словами Меркель, спеціальної угоди досягнуто не було, проте канцлер підкреслила, що Туреччина вже витратила на біженців близько €7 млрд, тому країнам ЄС має сенс посприяти Туреччини в цьому питанні.

За словами Меркель, що ЄС має намір виділити близько трьох мільярдів євро на допомогу Туреччині у стримуванні потоку сирійських біженців в Європу.

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Як повідомлялося, європейські влади очікують, що в 2015 році в Європу прибудуть до 1,5 млн біженців. Європа зіткнулася з найбільшою хвилею міграції з середини 1990-х років. Десятки тисяч переселенців з Сирії, Афганістану, Лівії та інших країн будь-якими способами намагаються дістатися до Німеччини, Великобританії і низки інших держав Євросоюзу.