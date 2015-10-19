Петиція про припинення повноважень депутатів у разі невиконання передвиборних обіцянок набрала більше 25 тисяч підписів
Петиція до президента України щодо відповідальності депутатів усіх рівнів перед виборцями за невиконання передвиборних обіцянок вже набрала більше 25 тисяч підписів.
Про це свідчать результати голосування на сайті президента.
Петиція містить пропозицію карати депутатів при невиконанні своїх передвиборчих обіцянок шляхом складання повноважень у місячний строк.
"Кандидати в депутати всіх рівнів, а також мери і президент повинні скласти з себе повноваження у місячний строк, якщо вони не будуть виконувати свої передвиборчі обіцянки. А сама передвиборна програма повинна містити конкретні пункти декларованих намірів у конкретні терміни", - йдеться в петиції.
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