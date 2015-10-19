Петиція про припинення повноважень депутатів у разі невиконання передвиборних обіцянок набрала більше 25 тисяч підписів

Про це свідчать результати голосування на сайті президента.

Петиція містить пропозицію карати депутатів при невиконанні своїх передвиборчих обіцянок шляхом складання повноважень у місячний строк.

"Кандидати в депутати всіх рівнів, а також мери і президент повинні скласти з себе повноваження у місячний строк, якщо вони не будуть виконувати свої передвиборчі обіцянки. А сама передвиборна програма повинна містити конкретні пункти декларованих намірів у конкретні терміни", - йдеться в петиції.

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