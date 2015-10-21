У ЄС розповіли, скільки часу Україна має на виконання умов безвізового режиму

Як передає власний кореспондент УНІАН, такі часові рамки озвучив голова підрозділу з питань "Східного партнерства" Зовнішньої служби ЄС Дірк Шубель у своєму виступі на засіданні делегації Європейського парламенту, яка є складовою частиною міжпарламентського Комітету асоціації Україна-ЄС.

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Він нагадав, що доповідь Європейської комісії з оцінкою виконання Україною Плану дій щодо лібералізації візового режиму з подальшими рекомендаціями надавати чи ні безвізовий режим, буде передана Європейському парламенту, Раді ЄС та державам-членам у середині грудня.

"Найважливіша проблема – вирішити питання, які залишаються у сфері антикорупції. Україна має час до кінця жовтня. Процес підготовки доповіді вже розпочався. Є два тижні, за які Україна має це зробити", - констатував Дірк Шубель.

За його словами, Україна продовжує працювати над питаннями, які ще залишаються невирішеними. Зокрема, євродепутат зазначив ухвалення на минулому тижні "багатьох законопроектів у першому читанні, що є доброю новиною".

"Зараз має відбутися друге читання. Необхідно відповідати всім вимогам", - наголосив Шубель.

При цьому він зазначив, що Єврокомісія та Зовнішня служба продовжують допомагати Україні.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко закликав уряд і Верховну Раду до 9 листопада зробити усе можливе, щоб прозвітувати перед Єврокомісією про виконання Плану дій з візової лібералізації.

Він зазначив, що залишився тиждень для прийняття необхідних законів для прискорення процесу надання Україні безвізового режиму.