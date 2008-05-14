БЮТ виявився не готовим до виборів у Києві

БЮТ, ініціювавши дострокові вибори в Києві, виявився абсолютно не готовим до них.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ сьогодні на круглому столі в Інституті імені Горшеніна.

«БЮТ декілька разів міняв стратегію передвиборчої кампанії. А низький рейтинг ТУРЧИНОВА - це яскравий приклад того, що кияни не готові віддавати голоси за чийогось «ставленика» зверху», - наголосив експерт.

Водночас політолог висловив занепокоєння щодо можливих фальсифікацій на фініші виборчих перегонів. «БЮТ доклав максимум зусиль для створення серед виборчих комісій та підрозділів мережі власних комунікацій. Це викликає дві підозри. По-перше, у намаганні зірвати процес виборів скандалом з підрахунком голосів. Це цілком імовірно, бо БЮТ має великий вплив на Центральну виборчу комісію. По-друге, це - спокуса піти самому на порушення. Не хотілося б думати, що хтось піде, але така спокуса все ж існує», - зауважив А.ЄРМОЛАЄВ.