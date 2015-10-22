Голова ЦВК: Другий тур виборів мерів великих міст має відбутися 15 листопада

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в четвер.

Голова ЦВК нагадав, що на цих місцевих виборах використовуватиметься мажоритарна виборча система абсолютної більшості - на виборах міських голів міст з кількістю виборців понад 90 тис. осіб.

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Охендовський зазначив, що всього в Україні таких міст є 44. Частина з них знаходяться у тимчасово окупованому Криму та в тимчасово неконтрольованих українською владою окремих районах Донецької і Луганської областей.

"Отже, всього в 35 містах з кількістю виборців понад 90 тисяч буде застосовуватися на виборах мерів мажоритарна виборча система абсолютної більшості", - сказав він і додав, що для перемоги необхідно набрати 50% +1 голос.

У разі, якщо жоден з кандидатів 25 жовтня не набере такої кількості голосів, територіальні виборчі комісії призначать повторне голосування на 15 листопада.

При цьому буде заново сформовано склад усіх дільничних виборчих комісій у відповідних містах, зазначив голова ЦВК.