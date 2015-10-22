Голова ЦВК: Другий тур виборів мерів великих міст має відбутися 15 листопада
Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський зазначає, що другий тур виборів мерів великих міст має відбутися 15 листопада.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в четвер.
Голова ЦВК нагадав, що на цих місцевих виборах використовуватиметься мажоритарна виборча система абсолютної більшості - на виборах міських голів міст з кількістю виборців понад 90 тис. осіб.
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Охендовський зазначив, що всього в Україні таких міст є 44. Частина з них знаходяться у тимчасово окупованому Криму та в тимчасово неконтрольованих українською владою окремих районах Донецької і Луганської областей.
"Отже, всього в 35 містах з кількістю виборців понад 90 тисяч буде застосовуватися на виборах мерів мажоритарна виборча система абсолютної більшості", - сказав він і додав, що для перемоги необхідно набрати 50% +1 голос.
У разі, якщо жоден з кандидатів 25 жовтня не набере такої кількості голосів, територіальні виборчі комісії призначать повторне голосування на 15 листопада.
При цьому буде заново сформовано склад усіх дільничних виборчих комісій у відповідних містах, зазначив голова ЦВК.