У КВУ назвали найбільш зацікавлену у зриві київських виборів сторону

У зриві виборів Київського міського голови та Київради зацікавлений у першу чергу БЮТ, заявив сьогодні на прес-конференції заявив голова Комітету виборців України Ігор ПОПОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, на його переконання, зрив виборів у столиці завдасть серйозного удару по міжнародній репутації України. «Мотив зірвати вибори, звичайно, є у БЮТ. Адже саме БЮТ, ініціювавши ці вибори, провів не найбільш вдалу кампанію. БЮТ зараз не може програвати, в країні на порядку денному всеукраїнські вибори», - зауважив І.ПОПОВ.

За його словами, програш у столиці відніме у БЮТ від 5% до 15% під час всеукраїнської виборчої кампанії, а ця політична сила не може такого допустити.

З цього, на думку голови КВУ, логічно випливає сценарій зриву виборів та організація нових: «На нові вибори вони спробують не допустити кандидата ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і відсторонити його від влади на той час».

Зірвати вибори, на думку експертів КВУ, можливо через членів дільничних комісій. «БЮТ має більшість своїх представників в комісіях, також має найбільше представників своїх технічних кандидатів. Якщо в день виборів представники дільничних виборчих комісій не вийдуть на роботу і не буде кворуму, вибори не відбудуться. Якщо вони розійдуться вночі під час підрахунку голосів, вибори теж зриваються», - відзначив І.ПОПОВ.