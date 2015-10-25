ОПОРА оцінила ймовірність проведення виборів у Маріуполі до кінця року

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявила координатор ОПОРИ Ольга Айвазовська.

“Заява про проведення виборів разом із другим туром (виборів мерів великих міст) у Маріуполі є лише заявою. В юридичний спосіб це наразі не можливо зробити”, - сказала вона.

За словами Айвазовської, у випадку ситуації в Маріуполі проблема, скоріш за все, полягає у бездіяльності територіальної виборчої комісії, яка через наявність розпечатаної пачки з 22-ма бюлетенями прийняла рішення не передавати бюлетені до дільниць взагалі.

“Тобто відкрита пачка з 22-ма бюлетенями призвела до зриву виборчого процесу в Маріуполі для 300 тис. людей, які мають право голосувати. Тобто ТВК призвела до зриву виборів. Але розслідувати це повинні правоохоронні органи”, - сказала Айвазовська.

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Свою позицію вона пояснила тим, що сам процес розслідування ситуації займе тривалий час. Крім того, парламент має зібратися на сесію, винести на розгляд питання щодо виборів у Маріуполі, відповідно до регламенту проголосувати в першому та другому читанні, а потім документ має бути надісланий на підпис президента.

“Це мій прогноз щодо неможливості організації голосування. Він може не справдитись”, - сказала Айвазовська.

У свою чергу, присутній на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий поінформував, що Центральна виборча комісія звернулась до МВС щодо організації голосування в Маріуполі, звернення зареєстровано і скеровано для прийняття процесуального рішення до ГУ УМВС у Донецькій області.

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“Що стосується Маріуполя, ситуація достатньо складна, але ми повинні провести це розслідування у відповідності із законодавством. Зараз ми ці факти закріплюємо, щоб провести розслідування. Думаю, і Генпрокуратура підключиться, щоб прийняти правильне процесуальне рішення. Зараз збираємо необхідну доказову базу для прийняття рішення про відкриття кримінального провадження, і думаю, найближчим часом буде зроблено”, - сказав Яровий.

Як повідомлялося, Маріупольський виборчком відмовився приймати виборчі бюлетені, надруковані в друкарні газети "Приазовський робочий". Таке рішення було ухвалене через виявлення розірваної пачки з бюлетенями, а також помилки в них.

Тому місцеві вибори в Маріуполі оголосили скасованими.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям розслідувати ситуацію зі зривом виборів у Маріуполі. Він також зазначив, що місцеві вибори в Маріуполі необхідно провести цього року.

"Я звертаюся до Верховної Ради, Центральної виборчої комісії негайно відреагувати на це. Верховній Раді на найближчому засіданні ухвалити зміни до законодавства, які дозволять найближчим часом вибори у Маріуполі все-таки провести. Я впевнений в тому, що вони повинні бути проведені цього року", - сказав президент.