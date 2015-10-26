"Самопоміч" долає 5% бар'єр у всіх округах, де брала участь у виборах – штаб

За попередніми даними паралельного підрахунку голосів виборців, «Самопоміч» долає 5% бар’єр в усіх округах, де брала участь у місцевих виборах.

Про це під час брифінгу повідомив голова штабу, заступник голови фракції «Об’єднання «Самопоміч» у ВР Олег Лаврик, повідомили УНІАН у партії.

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“На даний час можемо сказати, що «Самопоміч» проходить в усі ради, в які балотувалася. А це означає, що по всій Україні будуть місцеві ради, в яких діятимуть фракції «Об’єднання «Самопоміч», – сказав Лаврик.

Також він повідомив, що у більшості округах, у яких балотувалася партія «Об’єднання «Самопоміч», вона посідає 2-3 місце.