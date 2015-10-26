До Львівської облради за результатами 56,19% протоколів проходять 9 партій

Львів. 26 жовтня. УНІАН. За результатами опрацювання 56,19% протоколів, до Львівської обласної ради проходять 9 партій.

Як повідомили УНІАН у Львівській обласній виборчій комісії, лідирує "Блок Петра Порошенка "Солідарність” з 22,42%. Читайте також"Самопоміч" долає 5% бар'єр у всіх округах, де брала участь у виборах – штаб У свою чергу "Самопоміч” набрала 13,27%, "Свобода” - 12,48%, "Батьківщина” – 9,79%, "Громадянська позиція” – 7,71%, Радикальна партія Олега Ляшка – 6,31%, УКРОП – 6,01%, Народний Рух України – 5,17%, Народний контроль – 5,04%. Як повідомлялося, за даними екзит-полу від Савіка Шустера, Львові на першому місці Садовий.

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