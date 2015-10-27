Україна вивчить рекомендації звіту БДІПЛ/ОБСЄ щодо вдосконалення виборчого процесу - МЗС
Україна уважно вивчить конкретні рекомендації остаточного звіту Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (БДІПЛ/ОБСЄ) щодо вдосконалення виборчого процесу в Україні, оприлюднення якого очікується орієнтовно через 8 тижнів після завершення виборів.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Міністерства закордонних справ України у зв’язку з оприлюдненням попередніх висновків Міжнародної місії зі спостереження за місцевими виборами в Україні.
"Високо цінуємо безпрецедентну увагу, яку було продемонстровано міжнародним співтовариством до місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Свідченням цього стало направлення на запрошення української сторони рекордної в історії моніторингу за місцевими виборами в Україні кількості спостерігачів – 1555, з яких 684 спостерігачі було направлено Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (БДІПЛ), 57 – Радою Європи, 12 – Європейським парламентом. Розглядаємо це як визнання міжнародною спільнотою важливості продовження дотримання Україною позитивних стандартів у проведенні демократичних виборів, досягнутих в ході президентських та парламентських виборів 2014 року. Свідомі того, що виборчий процес в Україні, як й у будь-якій іншій демократичній державі, не позбавлений недоліків та потребує подальшого удосконалення", - зазначається у коментарі МЗС.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міжнародна місія зі спостереження за місцевими виборами в Україні у складі БДІПЛ/ОБСЄ, Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи та Європарламенту оприлюднила свої попередні висновки щодо спостереження за місцевими виборами, які відбулись 25 жовтня.
Згідно з висновками, виборчий процес був відкритим, конкурентним, добре організованим та продемонстрував повагу до дотримання демократичного процесу. У висновках відзначається створення належної законодавчої бази для проведення демократичних виборів, прозорість та акуратність процесу голосування та підрахунку голосів; високо оцінена діяльність Центральної виборчої комісії, прозоре функціонування системи акредитації міжнародних спостерігачів та представників громадськості.
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Місія констатувала, що з огляду на незаконну анексію Криму Російською Федерацією та тимчасовий контроль незаконних збройних формувань над окремим районами Донецької та Луганської областей, значна частина населення України не змогла взяти участь у виборах.