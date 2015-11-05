Тука спростував інформацію щодо порушень норм при розміщенні військових біля Сватового

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної ВЦА, про це Тука заявив на нараді під головуванням віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка.

«З перших днів було чимало чуток про те, що при розташуванні складів були порушені норми безпеки. Я хочу заперечити, і вже про це є офіційна доповідь. Абсолютно всі заходи безпеки були вжиті. По існуючим стандартам, такі склади мають розміщуватися на відстані від 500 метрів від житлових будинків. До найближчого будинку було 1200 метрів. Вимоги до глибини пунктів збереження боєприпасів на 50% перевищують нормативи. Тобто, рівень заглиблення ще більший, ніж треба. Рівень земельного валу вдвічі перевищував нормативи. Тобто, наші Збройні сили зробили все, навіть більше, щоб уберегтися від біди», - сказав Тука.

Читайте такожТука заборонив продаж алкоголю військовим в районі Сватового

Він закликав не спекулювати на темі пожежі на складах.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня в місті Сватове Луганської області на території польового складу ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони України, де зберігалося близько 3 тис. тонн боєприпасів, через спрацювання сигнальної ракети виникла пожежа з подальшою детонацією і розльотом осколків боєприпасів.

За даними МОЗ, у результаті події одразу загинули дві особи (1 - військовослужбовець і 1 - цивільний) і 5 були травмовані.

2 листопада на складі знайшли тіла двох загиблих внаслідок пожежі військовослужбовців.