Донецька міськрада перебрала на себе повноваження парламенту - Оробець

Народний депутат України, член політичної партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ переконана, що рішення міської влади Донецька щодо обмеження функціонування української мови у школах і дитячих садках грубо порушує Основний Закон України, відповідно до якого порядок застосування мов визначається виключно законом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Єдиного Центру”.

«Приймаючи дане рішення, міськрада вийшла далеко за межі власної компетенції, перебравши на себе повноваження парламенту, що має виключне конституційне право визначати порядок застосування мов», – сказала Л.ОРОБЕЦЬ.

«Як фіговим листям депутати прикриваються положеннями Європейської хартії регіональних мов або мов меншин. Проте у Хартії йдеться виключно про мови, котрі вживає набагато менше людей, ніж державну”, - наголосила вона.

На її переконання, тим часом, російській мові у Донецьку вимирання не загрожує.

“Не випадково Закон України «Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин» з-поміж 13 мов національних меншин, що потребують наразі в Україні захисту, російську не вказує – нею де-факто в Донецьку розмовляє переважна більшість», - зауважила депутат.

Водночас, на думку Л.ОРОБЕЦЬ, міська влада надала «ведмежу послугу» і російськомовному населенню регіону – донецькій молоді відтепер значно важче буде адаптуватися до вимог вищих навчальних закладів в Україні, працедавців тощо.

Не меншу проблему народний депутат бачить і в можливих наслідках подібного кроку – суспільному збуренні, порушенні громадського та міжетнічного миру, відтак закликає місцевий осередок Партії регіонів використати свій вплив у місті задля перегляду депутатами міськради безпрецедентного рішення, що штучно провокує міжетнічні протистояння.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 травня сесія Донецької міської ради виступила проти планового збільшення україномовних шкіл у місті.

«Для задоволення потреб населення Донецька в отриманні освіти рідною мовою не допустити: планового збільшення числа учнів, які навчаються українською мовою, розширення мережі україномовних шкіл і класів; планового збільшення дитячих дошкільних установ і груп з українською мовою навчання», говориться в рішенні.

Депутат міськради Тетяна МАРМАЗОВА, яка займається питаннями освіти, заявила, що «це рішення жодним чином не означає заборону розвитку мережі шкіл з українською мовою навчання».