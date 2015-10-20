Штайнмаєр: шанси на порозуміння між Іраном та Саудівською Аравією щодо Сирії поки малі
Шанси на досягнення порозуміння між Саудівською Аравією та Іраном щодо розв'язання сирійського конфлікту поки незначні.
Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "На даний момент досить складно подолати глибоку прірву між Ер-Ріядом та Тегераном", - сказав він у в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
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Упродовж останніх днів Франк-Вальтер Штайнмаєр провів зустрічі в Тегерані з іранським керівництвом та в Ер-Ріяді з королем Саудівської Аравії Салманом. Головною темою переговорів був пошук порозуміння для розв'язання конфлікту в Сирії.
Глава МЗС Німеччини зазначив, що побачив зацікавленість Ер-Ріяда в "політичному розв'язанні конфлікту". Утім, німецький дипломат помітив "велику недовіру" з боку Ер-Ріяда до Тегерана.
Під час зустрічі з королем Салманом глава МЗС Німеччини також підняв тему захисту прав людини і, за його словами, "дуже виразно" дав зрозуміти, що Берлін "очікує прогресу" у цій сфері.
Тим часом міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубеїр після зустрічі з Франком-Вальтером Штайнмаєром закликав Тегеран до припинення свого впливу в Сирії. Саудівський дипломат визнав це умовою для проведення спільних переговорів щодо мирного розв'язання сирійського конфлікту. За його словами, Ірану слід вивести своїх бійців з Сирії та припинити поставки зброї Асаду. Саудівський дипломат закинув Тегерану, що той став "окупаційною владою" в Сирії.