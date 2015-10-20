Штайнмаєр: шанси на порозуміння між Іраном та Саудівською Аравією щодо Сирії поки малі

Таку думку висловив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі". "На даний момент досить складно подолати глибоку прірву між Ер-Ріядом та Тегераном", - сказав він у в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

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Упродовж останніх днів Франк-Вальтер Штайнмаєр провів зустрічі в Тегерані з іранським керівництвом та в Ер-Ріяді з королем Саудівської Аравії Салманом. Головною темою переговорів був пошук порозуміння для розв'язання конфлікту в Сирії.

Глава МЗС Німеччини зазначив, що побачив зацікавленість Ер-Ріяда в "політичному розв'язанні конфлікту". Утім, німецький дипломат помітив "велику недовіру" з боку Ер-Ріяда до Тегерана.

Під час зустрічі з королем Салманом глава МЗС Німеччини також підняв тему захисту прав людини і, за його словами, "дуже виразно" дав зрозуміти, що Берлін "очікує прогресу" у цій сфері.

Тим часом міністр закордонних справ Саудівської Аравії Адель аль-Джубеїр після зустрічі з Франком-Вальтером Штайнмаєром закликав Тегеран до припинення свого впливу в Сирії. Саудівський дипломат визнав це умовою для проведення спільних переговорів щодо мирного розв'язання сирійського конфлікту. За його словами, Ірану слід вивести своїх бійців з Сирії та припинити поставки зброї Асаду. Саудівський дипломат закинув Тегерану, що той став "окупаційною владою" в Сирії.