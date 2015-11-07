Гройсман розраховує, що Європа допоможе відновлювати Донбас

Про це в інтерв'ю DT.UA заявив голова Верховної Ради України Володимир Гройсман.

"Зрозуміло, що будуть якісь внутрішні державні програми і місцеві податки. Однак тут потрібно також розраховувати на допомогу європейських партнерів. Нам довелося йти на серйозні компроміси заради миру. Тому необхідні конкретні гарантії допомоги на відновлення територій", - сказав спікер.

Читайте такожГройсман: закон про держслужбу повинен бути прийнятий парламентом

Він висловив упевненість, що "з допомогою наших партнерів і союзників доб'ємося виконання угоди опонентами".

"Їм доведеться вивести війська і бойовиків, а також відкрити території для українських законів і виборів. Ми пройдемо цей важкий шлях", - висловив переконання Гройсман.