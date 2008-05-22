Яценюк ставить ультиматум Тимошенко

Якщо уряд не внесе зміни до бюджету на 2008 рік, то парламент не розглядатиме його законопроекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК, звертаючись до міністра фінансів України Віктора ПИНЗЕНИКА.

Він зазначив: «я звертаю вкотре вашу увагу на необхідність внесення до Верховної Ради проекту змін до Державного бюджету на 2008 рік».

За його словами, це не робиться уже протягом 4-х місяців і тому «ліміт завершився».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, «якщо не буде внесено проект змін до бюджету, то не буде іншого виходу як не розглядати інші законопроекти Кабінету Міністрів України, доки не буде внесено проект змін».

За його словами, порушення законодавства призводить до «правового нігілізму».

Він підкреслив, що Верховна Рада України іде на зустріч уряду «у всіх питаннях, але, зрозумійте правильно, зневажати народних депутатів ми не можемо».

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що вчора досягнуто домовленості з прем’єр-міністром України Ю.ТИМОШЕНКО, що будуть внесені зміни до бюджету і «це буде конструктивна співпраця».