Винесення в США вироку у справі Лазаренко знову перенесли

Винесення в США вироку у справі колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА, яке мало відбутися 1 серпня, знов перенесене і тепер призначене на 18 серпня.

Про це повідомила секретар федерального окружного суду Сан-Франциско Моніка ТАТСОН, передає РІА «Новости».

Рішення про відстрочення ухвалене у зв`язку з відпусткою головуючого на процесі судді Мартіна ДЖЕНКІНСА.

Спочатку виголошення вироку планувалося на 2 грудня минулого року, але потім тричі переносилося. Останнє засідання у справі П.ЛАЗАРЕНКА відбулося наприкінці червня 2005 року. Тоді суддя М.ДЖЕНКІНС відмовився задовольнити запит захисту про зняття залишених ним раніше в силі 14 пунктів обвинувального висновку, який журі присяжних винесло екс-прем`єру роком раніше.

Американська прокуратура висувала проти П.ЛАЗАРЕНКА, який очолював український уряд з червня 1996 по липень 1997 року, звинувачення в здирництві, шахрайстві, перевезенні вкрадених авуарів і відмиванні в 1994-1999 роках 280 млн. доларів, проте пізніше суддя знизив цю суму до 10 млн. доларів.

В очікуванні процесу екс-прем`єр провів за гратами понад чотири роки, а в червні 2003 року був випущений на свободу під заставу в 65 млн. доларів. Зараз він проживає в Сан-Франциско під домашнім арештом.