Правозахисники: Кожен десятий політв'язень Кремля - українець

Правозахисники наголошують: на території Російської Федерації українці потрапляють за ґрати саме тому, що є громадянами України або ж українцями за походженням, передає "Крим.Реалії".

Зазначається, що у списку політв’язнів у Росії, який готує правозахисна організація "Меморіал", 10% – громадяни України.

До того ж, у "Меморіалі" наголошують, що цей список українцями ще поповниться, бо організація – у процесі підготовки своїх висновків за багатьма справами.

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Найбільшою з небезпек, які очікують на українців безпосередньо на території Російської Федерації, на думку української правозахисниці та експерта міжнародної організації "Євромайдан SOS" Марії Томак, є можливість опинитися за ґратами, як це сталось із Миколою Карпюком і Станіславом Клихом, звинуваченими у вбивстві російських військовослужбовців у Чечні під час Першої чеченської війни.

"Затримання безпідставно громадян України у Росії є тенденцією. Щойно ці люди затримуються – їхні права моментально порушуються. І не лише тому, що людей затримують безпідставно, ще ми бачимо, що консули України змогли потрапити до цих людей далеко не одразу. Плюс мають місце серйозні, жахливі тортури, які неприпустимі у будь-якому випадку", – повідомила Томак.

На її думку, жоден із сотень українців, які щодня перетинають кордон із Росією, не застрахований від небезпек на російській території. І антиукраїнська істерія у Росії збільшує для українців ризик опинитись у цій країні за ґратами лише через громадянство чи національну приналежність, підсумувала правозахисниця.