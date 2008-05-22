Суд зобов'язав «5 канал» виплатити меру Полтави 25 тис. грн.

Апеляційний суд Полтавської області зобов`язав підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ «Телекомпанію «НБМ» («5 канал») виплатити мерові Полтави Андрієві МАТКОВСЬКОМУ 25 тис. грн. за моральну шкоду та 1 тис. 250 грн. за судові витрати.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Полтавської міської ради.

За їхніми даними, у листопаді 2006 року після виборів мера Полтави А.МАТКОВСЬКИЙ подав до суду на телеканал, який за тиждень до голосування показав фільм, знятий, на думку тодішнього ще кандидата на посаду мера А.МАТКОВСЬКОГО, на основі неправдивої та недостовірної інформації.

У суді першої інстанції представники телеканалу не змогли довести достовірність показаних у фільмі епізодів. Тоді суд зобов`язав телекомпанію в ефірі підтвердити неправдивість викладених у фільмі фактів і виплатити А.МАТКОВСЬКОМУ 25 тис. грн. У таку суму мер оцінив завдану йому моральну шкоду.

«НБМ» опротестувала це рішення, звернувшись зі скаргою в Апеляційний суд Полтавської області. Але колегія суддів вирішила, що під час розгляду справи в суді першої інстанції було «уточнено всі обставини справи, і дано належну правову оцінку. Порушень норм матеріального та процесуального права не встановлено».