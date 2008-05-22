Яценюк вирішив, що працювати далі немає сенсу

Вечірнє засідання Верховної Ради України завершилося на 5 хвилин раніше.

Як відомо, зазвичай засідання закривається о 18.00.

Як передає кореспондент УНІАН, фракція Партії регіонів вимагала поставити на розгляд ВР низку питань, що стосуються приватизації, зокрема, першим питанням розглянути законопроекти щодо заборони приватизації в Україні до прийняття державної програми приватизації на 2008 рік.

Народні депутати з фракції ПР підійшли до трибуни, даючи зрозуміти, що у випадку розгляду інших питань вони блокуватимуть її.

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК пожартував: «Це мені подарунок до дня народження?». Він зазначив, що у такій ситуації працювати далі недоцільно і необхідно «йти на політичні консультації».

Після цього, о 17.55 вечірнє засідання парламенту було закрите.