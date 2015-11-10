Геннадій Корбан розповів, чому й надалі займатиметься політикою

«Я бачив контрреволюцію, – написав він на своїй сторінці в Facebook. – У перервах під час засідання Печерського суду мене відводили в конвоїрську кімнату – простір, розбитий на крихітні клітки, де можливо лише стояти на увесь зріст. У цих клітках були люди. Не злочинці, не «шпана», не бомжі. Це були добровольці, волонтери, «правосеки», солдати ЗСУ. Прості люди, зі світлими, інтелігентними обличчями. Ці хлопці розмовляли між собою живою мелодійною українською мовою».

За словами Геннадія Корбана, люди спілкувалися «про наболіле – про Майдан, про війну, про владу», а один з підсудних назвав Корбана «батьком усіх добробатів».

Читайте такожДепутати просять послів провідних держав закликати владу України припинити політичні репресії (документ)

Політик зазначив, що в судах нині спостерігається своєрідний конвеєр: людей приводять до зали суду, швидко виносять рішення і відвозять. «Сотні людей, нормальних, патріотичних, обвинувачених за незаконне зберігання зброї, за непокору, за інакомислення, – зазначає лідер УКРОПу. – Я розговорився з одним, його привезли з Лук'янівського СІЗО. І він розповів, що там в його і в сусідній камерах із 60 осіб максимум двоє – по-справжньому неблагополучних. Решта – звичайні українці – патріоти, активісти. Ті, хто захищав країну».

Читайте такожАдвокат Томчук: ГПУ має довести, що Корбан збирається використовувати свій вплив, аби завадити слідству

«Влада перетворила нашу перемогу на капітуляцію, налагодила безпрецедентний репресивний апарат і тепер судить нас. Саме цієї миті я усвідомив, чому мені й надалі потрібно займатися політикою», – написав політик.

Як повідомляв УНІАН, Корбана було затримано в результаті спільної операції СБУ та Генпрокуратури 31 жовтня у Дніпропетровську. Згодом силовики перевезли його до Києва.

2 листопада Новозаводський райсуд Чернігова почав розгляд подання прокуратури про обрання Корбану запобіжного заходу.

3 листопада вранці співробітники СБУ вивезли Корбана із суду після того, як адвокати почали вимагати звільнення лідера «УКРОПу», оскільки о 8.40 сплив 72-годинний термін його утримання. Потім стало відомо, що його вивезли в ІТУ СБУ у Києві.

У Генпрокуратурі заявили, що Корбана 3 листопада затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою службовою особою без ухвали слідчого судді суду). Того ж дня адвокати Корбана оскаржили рішення про його затримання.

5 листопада зранку Печерський райсуд Києва почав розгляд клопотання про обрання Корбану запобіжного заходу. Після багатогодинного засідання суд виніс рішення обрати міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на два місяці - до 31 грудня 2015 року включно. В ухвалі визначено, що Корбан повинен носити електронний засіб контролю.

9 листопада ГПУ оскаржила в Апеляційному суді рішення про домашній арешт Корбана.