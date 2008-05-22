СЛС: ідея ”картки росіянина” допоможе перейти до подвійного громадянства

Лідер Союзу лівих сил Василь ВОЛГА пропонує почати запровадження подвійного громадянства в Україні з «картки росіянина».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської організації СЛС, про це В.ВОЛГА заявив сьогодні в Сімферополі.

За словами В.ВОЛГИ, ідея подвійного громадянства вельми запитана в Україні, проте для її реалізації необхідний проміжний етап, під час якого можна буде оцінити форму та визначити терміни запровадження цього інституту. Такою проміжною формою може стати проект «картка росіянина», розроблений російською стороною, вважає лідер СЛС.

«Суть ідеї в тому, що людина, яка вважає себе росіянином, може отримати в консульстві на території країни свого проживання якийсь документ, який це підтверджує», - сказав В.ВОЛГА.

На його думку, ця процедура має бути закріплена на законодавчому рівні в Російській Федерації, а володар «картки росіянина» отримає низку пільг, зокрема, спрощений в`їзд на територію Росії.

«Картка росіянина» може стати проміжним етапом, щоб зрозуміти, якою мірою і як скоро потрібно запровадити подвійне громадянство в Україні», - зазначив лідер СЛС.