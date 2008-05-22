Віктор Пилипишин називає головний недолік виборів у Києві

Кандидат на посаду мера Києва від Блоку Литвина Віктор ПИЛИПИШИН вважає головним недоліком виборчої кампанії в Києві те, що кияни не змогли ознайомитися з програмами політичних сил.

Про це він сказав на прес-конференції в УНІАН.

“Найбільшою проблемою перегонів є те, що люди не отримали об’єктивної інформації про програми політичних сил та було недостатньо інформації про кандидатів”, - сказав він.

В.ПИЛИПИШИН також відзначив, що в ході виборчої кампанії використовувався адмінресурс, було багато “чорного” піару, відпрацьовувались технології, які будуть використовуватися на наступних президентських виборах.

Він також висловив сподівання на проведення дебатів між кандидатами на посаду мера. “Розраховую, що дебати будуть проведені хоча б в останній тиждень, щоб кияни могли зрозуміти “хто є хто”, - сказав він.

В.ПИЛИПИШИН ще раз наголосив, що місто Київ має стати “територією дітей”, оскільки діти - це наше майбутнє.

За його словами, перше розпорядження, яке буде видано в разі його перемоги на виборах, стосуватиметься заборони продажу землі в Києві. В.ПИЛИПИШИН вважає, що не можна продавати землю, поки не буде прийнятий план розвитку Києва та генеральний план забудови міста. Тільки після цього, переконаний В.ПИЛИПИШИН, можна виходити на аукціони.

“Ми категорично проти того, що сьогодні можна продавати землю чесно через конкурси, чи аукціони, чесності не буде, ми в це не віримо”, - додав він.

Він також повідомив, що друге розпорядження стосуватиметься перевірок торгових точок щодо продажу алкоголю та тютюну дітям. “Буде прийнято рішення, щоб ті, хто буде продавати алкоголь і цигарки дітям, в торговій сфері Києва не працювали”, - сказав він.

В.ПИЛИПИШИН також відзначив, що на сьогодні в Києві є незадовільним рівень профілактичної та діагностичної медицини. Тому, за його словами, буде прийнято рішення про будівництво 10 діагностичних центрів в кожному районі Києва.

Також В.ПИЛИПИШИН вважає необхідним створити умови для сімейного відпочинку.

“Буде поставлено питання про будівництво власного Диснейленду. Це не тільки розвага для дитини, це та річ, яка згуртовує сім’ю, оскільки такі розважальні центрі переважно відвідують сім’ї”, - сказав він.

Крім того, буде внесено проект рішення про виділення земельних ділянок для будівництва 25 спортивних комплексів і 100 стадіонів. Також, за його словами, необхідно подбати про пенсіонерів. Зокрема, буде внесено проект рішення про введення муніципальної пенсії для київських пенсіонерів, середній розмір якої становитиме 700 грн.