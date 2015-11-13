Суд щодо "діамантового прокурора" Корнійця перенесено: суддя зайнята Мосійчуком

Як передає кореспондент УНІАН, засідання, на якому суд повинен був розглянути клопотання прокуратури про взяття під варту Корнійця через невнесення ним застави в обумовлені законом терміни, перенесено у зв'язку з тим, що слідчий суддя сьогодні зайнята в іншому судовому процесі - продовженні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту народного депутата Ігоря Мосійчука.

Як повідомляв УНІАН, Корнієць та перший заступник начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимир Шапакін були затримані в результаті спільної спецоперації ГПУ і СБУ 5 липня.

За даними прес-центру СБУ, вони вступили в корупційний зговір і отримали хабар у розмірі 3 150 тисяч гривень. Під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.

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Обом затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.

Печерський райсуд Києва обрав Корнійцю запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення застави у розмірі 3,2 мільйона гривень. 31 липня Корнієць вийшов з СІЗО після внесення застави.

Разом з тим, 21 жовтня Печерський райсуд Києва почав розгляд питання про обрання Корнийцу нового запобіжного заходу, оскільки йому були пред'явлені нові підозри. 22 жовтня суд обрав йому як запобіжний захід заставу в 3 045 тисяч гривень.