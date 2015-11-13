Путін знову запідозрив США у намаганні розпалити війну на Донбасі

Про це він сказав в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству «Анадолу» напередодні саміту «Групи двадцяти».

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«В умовах, коли бойові дії припинені, і обстріли носять поодинокий характер, незрозуміло, для чого американським конгресом приймаються рішення, що роблять можливим постачання Україні летальної зброї. Виникає питання: чи немає бажання знову розпалити війну і спровокувати бойові дії?», - сказав Путін.

За його словами, зараз, коли нарешті вдалося домогтися встановлення перемир'я в регіоні, важливо, щоб сторони конфлікту почали спільно шукати точки дотику, рухатися до спільного знаменника.

«Необхідно, щоб вони навчилися слухати і чути один одного. Від цього залежати досягнення компромісних рішень», - вважає Путін.