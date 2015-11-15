Нацтелерадіо фіксує та передає до ЦВК порушення ЗМІ у "день тиші" - голова

Про це він сказав у коментарі УНІАН, відповідаючи на запитання щодо публікації у «день тиші» телеканалом «Інтер», сайтом «Подробиці» посту з Facebook кандидата на посаду міського голови Дніпропетровська, народного депутата від «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула.

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«У нас є моніторинговий центр, він вже зафіксував. У понеділок будемо дивитися», - сказав Артеменко і пояснив, що напередодні виборів проводиться ретельний моніторинг каналів.

Він пояснив, що далі ця інформація такою експертною робочою групою з виборів при Нацраді надсилається до ЦВК, яка вже може звернутися до суду і, зокрема, зняти кандидата з реєстрації.

«За законом вона може зняти. По факту, я вже кілька разів казав, що або ЦВК має працювати, або має віддати нам це повноваження - карати за порушення», - сказав Артеменко і додав, що ЦВК «не реагує на порушення».

Своєю чергою, медіа-юрист Інституту масової інформації Роман Головенко нагадав, що у "день тиші" не можна поширювати агітацію.

Коментуючи публікацію каналу, він висловив думку, що подібний метеріал у ЗМІ мав би бути збалансований і точкою зору опонента.

«Перепощувати пряму цитату цілими шматками, абзацами з Фейсбуку - це вже занадто», - сказав експерт і додав, що ЗМІ мав би переказати основний зміст заяви і «запитати точку його колег».

Говорячи про загальну практику, експерт зауважив, що коли ЗМІ поширюють «джинсу», то формально вона не розглядається як агітація.

«Ні правоохоронні органи за це не беруться, ні самі ЗМІ, ні журналістське саморегулювання. Практики, щоб визнавати, що це була агітація і карати за це, у нас надто мало», - констатував Головенко.

Як повідомлялося, напередодні увечері ведучий «Подробиць» на «Інтері» зачитав пост Вілкула на Facebook, де він звинувачує свого конкурента Бориса Філатов у підготовці провокацій на виборах.

Експерти-юристи вважають, що таким повідомленням диктор схиляв виборців голосувати за одного з кандидатів і нагнітав обстановку, повідомляючи неперевірену інформацію.

Вони зазначають, що канал порушив «день тиші», надавши слово для агітації одному з кандидатів у мери.

Таким чином, зауважують юристи, це є порушенням ст. 54, 60 Закону України "Про місцеві вибори".