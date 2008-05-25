Кияни обирають мера

Сьогодні у Києві проходять позачергові вибори мера та депутатів міської ради.

Виборчі дільниці відкрились о 7 ранку і припинять свою роботу о 22.00.

На посаду столичного міського голови претендує 70 осіб.

До Київради своїх кандидатів висунули 37 політичних партій і блоків.

Порядок на виборах забезпечують 5 тис. співробітників органів внутрішніх справ та 30 оперативних груп СБУ.

Київська міська територіальна виборча комісія має встановити результати виборів депутатів Київради та виборів мера столиці не пізніш як на п`ятий день з дня виборів, тобто до 30 травня включно.

Публікація у пресі повідомлення про результати голосування і підсумки виборів, обраного Київського міського голову, про результати голосування, списку обраних депутатів Київради здійснюється не пізніш як на як десятий день після проведення виборів - до 4 червня включно.

Вибори проводяться згідно з рішенням Верховної Ради України від 18 березня 2008 року.

Центральна виборча комісія зареєструвала 53 офіційних спостерігачі від Міжнародної громадської організації сприяння розвитку виборчих технологій "За справедливі вибори" на позачергових виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 травня 2008 року, а також 6 спостерігачів від США.