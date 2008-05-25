У Києві відкрилися усі виборчі дільниці

У Києві для голосування громадян на виборах мера і депутатів міської ради станом на 9.15. розпочали роботу всі виборчі дільниці.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської територіальної виборчої комісії.

Загалом у столиці створено 1 тис. 26 виборчих дільниць. У дільничних комісіях працюють близько 20 тисяч осіб.

За офіційною інформацією КМТВК, за роботою дільничних комісій спостерігатимуть близько 38 тис. спостерігачів, зареєстрованих міським тервиборчкомом.

Передбачається, що члени КМТВК поїдуть на закріплені за ними територіальні виборчі округи і безпосередньо на місцях стежитимуть за ходом голосування.

Дані щодо явки виборців тервиборчком обіцяє почати надавати після 12.00.