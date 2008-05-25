Ющенко знає основний висновок з сьогоднішніх виборів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що прогнозована низька явка киян на позачергових виборах столичної влади буде нормальною реакцією на ситуацію у місті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам після голосування на виборчій дільниці № 70/10 у Домі профспілок.

В.ЮЩЕНКО висловив думку, що сьогоднішня активність київських виборців є взагалі типовою для будь-яких дострокових виборів.

«Вони, як правило, для будь-якого міста приносять меншу активність, а особливо, коли ми говоримо про місто Київ. Те, що ми сьогодні бачимо, це є, скоріш за все, нормальною реакцією київського виборця на процеси, які відбуваються», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що основним висновком з сьогоднішніх виборів має бути те, що влада якнайшвидше має відійти від перманентного протистояння, яка коштує Києву і громаді колосальних втрат і енергії.

«Подивіться, будь ласка, - три місяці ми не можемо зібрати сесію (Київради – УНІАН) для того, щоб вирішити будь-які питання: чи економічного, чи соціального характеру. Це говорить про те, що місцева влада, яка через політичні дебати не займається прикладними питаннями, несе велику відповідальність перед громадою», - сказав Президент.