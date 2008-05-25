Горбаль: БЮТ команди на зрив виборів не дає

Лідер київських регіоналів і кандидат у мери столиці від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ в цілому задоволений ходом голосування на виборах у Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської організації Партії регіонів, про це він сказав журналістам після голосування на виборчій дільниці.

Зокрема, за словами В.ГОРБАЛЯ, "у неділю лише кілька дільниць не відкрилися. Насправді це нормальна ситуація для міста Києва. Тобто, немає ніяких команд бютівців з приводу зриву. Тобто, Київ нормально веде голосування".

"Єдине, що, звичайно, є підозра з приводу того, що біля тієї чи іншої дільниці стоять люди, котрі нібито проводять схему з приводу покупки голосів. Думаю, що ми з приводу цього будемо дуже оперативно реагувати. Думаю, що все буде дуже спокійно", - додав кандидат у мери.

На запитання журналістів, на скільки відсотків розраховує Партія регіонів, В.ГОРБАЛЬ відповів: "Багато".