НУ-НС не приймав рішення про підтримку Турчинова

Блок «Наша Україна – Народна самооборона» не приймав жодних рішень про підтримку кандидатури Олександра ТУРЧИНОВА на виборах Київського міського голови.

Про це заявив голова Політради НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО, повідомляється на сайті Блоку.

В.КИРИЛЕНКО відзначив, що заява Юрія ЛУЦЕНКА про нібито визначення О.ТУРЧИНОВА єдиним кандидатом на посаду мера Києва від демократичних сил, не відповідає дійсності. «Це - особиста думка Юрія Віталійовича, яка, на жаль, ніяк не допоможе об’єднанню демократів у Києві. Бо, прийшовши в неділю на дільниці, виборці побачать, що після цієї заяви в бюлетені не поменшало кандидатів у мери, і чинному міському голові протистоїть цілий набір кандидатів від демократичних сил», - констатував В.КИРИЛЕНКО.

«Наш Блок і до, і після призначення виборів у Києві неодноразово звертав увагу на той очевидний факт, що лише спільний кандидат від усіх демократичних сил може перемогти чинного мера. Щоб засвідчити щирість наших намірів, ми принципово не висували власного кандидата в мери, і закликали всіх демократів зійтися на єдиній кандидатурі», - відзначив лідер НУ-НС.

За словами В.КИРИЛЕНКА, ні БЮТ, ні інші демократичні партії та блоки не дослухалися до позиції НУ-НС і поставили свої партійні амбіції вище інтересів киян.